Российский мультфильм номинировали на премию Европейской киноакадемии

Фото: стоп-кадр из фильма "Нос, или Заговор не таких", 2020, реж. – А. Хржановский
Мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского выдвинули на премию за лучший европейский анимационный полнометражный фильм 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы очень рады этому обстоятельству, спасибо Европейской киноакадемии за то, что выбрали наш фильм", – отметили в студии "Шар", где создавалась картина.
Соперниками мультфильма Хржановского станут Сalamity Реми Шайе (Франция – Дания), Josep Ореля (Франция – Бельгия – Испания) и "Клаус" Серхио Паблоса (Испания).
Победитель номинации будет назван 12 декабря в режиме онлайн. Проголосовать за картины приглашены 3800 членов Европейской киноакадемии.
Мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" ранее получил Приз жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси в 2020 году.
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