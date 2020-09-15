Герои мультфильма познакомят детей с профессиями будущего

Фото: smeshariki.ru

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и группа компаний "Рики" создали мультиформатный образовательный проект "Азбука профессий будущего со Смешариками". Он будет состоять из цикла анимационных серий, онлайн-игры и видеомастерской на базе образовательного комплекса "Техноград", сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что данный проект не имеет аналогов в России.

"Он позволяет детям познакомиться со сложными технологическими направлениями в развлекательной игровой форме с использованием различных форматов", – добавил Фурсин.

Отмечается, что известные герои мультфильмов – Крош, Нюша, Лосяш – будут рассказывать об аэрокосмической отрасли, технологиях виртуальной и дополненной реальности, промышленном дизайне, беспилотной технике и анимации в пяти сериях, длительность каждой из которых составляет три минуты. Их подготовит ГК "Рики".

Дети вместе с экранными героями смогут научиться рисовать мультфильмы, изобретать космические аппараты, изучать работу беспилотной техники, а также VR- и AR-технологий. Над сценарием к данным роликам работали космонавт-испытатель Сергей Жуков, промышленный дизайнер Владимир Пирожков, эксперт в виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR) Александр Лавров, а также генеральный директор автономной некоммерческой организации "Развитие человеческого капитала" Максим Киселев.

"Каждый эпизод включает в себя информацию о школьных дисциплинах и профильных факультетах, которые помогут в освоении той или иной профессии. Также мы запустим онлайн-город профессий на базе игры "Шарарам", а осенью мы планируем запустить видеомастерскую в "Технограде", – поделилась генеральный продюсер ГК "Рики" Юлия Николаева.

В настоящее время для просмотра уже доступны две серии проекта – "Линия горизонта" и "Муки выбора" на официальном канале проекта "Смешарики" на YouTube. Остальные эпизоды будут выходить там же до ноября.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в рейтинге образовательных организаций WorldSkills Russia. В топ-100 учебных заведений вошли 39 колледжей и один университет.

