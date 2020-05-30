Как найти цифровой пропуск по номеру телефона

Найти цифровой пропуск теперь можно по номеру телефона. Сервис обновили по просьбам москвичей. Об этом пишет портал mos.ru.

Раньше, чтобы восстановить утерянные данные, пользователям приходилось обращаться в техподдержку и ждать рассмотрения заявки. Теперь все проще. На портале nedoma.mos.ru в графе "найти цифровые пропуска" нужно вбить номер телефона и подтверждающий код из СМС. Появится весь перечень цифровых пропусков, которые были оформлены на этот номер, цели, сроки, статусы и причины аннуляции, если она была.

Кроме того, москвичи смогут получить QR-код пропуска и при необходимости внести в документ изменения: указать номер автомобиля или транспортной карты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.