Перепады температуры могут осложнить самочувствие метеозависимых москвичей

Перепады температуры осложняют самочувствие метеозависимых москвичей. После снегопада в начале недели синоптики прогнозируют потепление до 19 градусов к 3 мая. Резкая смена погоды связана со сменой циклона на антициклон.

Врачи предупреждают, что температурные скачки особенно тяжело переносят гипертоники, гипотоники и пожилые люди. Резкое потепление может вызывать слабость, головокружение и перепады давления. Специалисты советуют пить больше воды.

