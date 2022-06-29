Спрос на иностранные машины резко упал – СМИ

Спрос на иностранные машины резко упал. Об этом сообщили СМИ.

Дело в том, что дилеры закупили множество иномарок по старому курсу, однако люди не стали покупать автомобили, стоимость которых поднялась в разы. Поэтому десятки тысяч новых иномарок не востребованы на складах в Подмосковье.

О текущей ситуации на российском авторынке – в эфире телеканала Москва 24.