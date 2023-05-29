Телефонные мошенники начали звонить родственникам россиян для кражи денег с их счетов

Злоумышленники оттачивают новую схему для кражи денег со счетов. Теперь они воздействуют на выбранную жертву через ее родственников. Звонят супругам, родителям и детям, убеждают их в реальности угрозы и просят повлиять на человека, чтобы он перевел средства на якобы безопасный счет.

Телефоны, как правило, находят в соцсетях, "слитых" базах данных или в открытых источниках. Эксперты рассказали, как обезопасить себя в таких случаях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.