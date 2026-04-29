254 ребенка родились в Москве 29 апреля

В Москве за 29 апреля родились 254 ребенка. По данным столичного Депздрава, родились 129 девочек и 125 мальчиков. В столичных роддомах роженицам обеспечивают комфортные условия, с ними работают квалифицированные и опытные специалисты.

Как правило, сразу после рождения малыша выкладывают на живот к маме для контакта кожа к коже, чтобы он успокоился, согрелся и почувствовал маму. В таком положении ребенок находится минимум час, а чаще около 2 часов. В этот момент формируется первый эмоциональный контакт между мамой и новорожденным.

