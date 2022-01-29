Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра, метели и гололедицы. Предупреждение будет действовать 13:00 31 января.

Снегопад ожидается и в начале следующей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

