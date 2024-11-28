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28 ноября, 14:15

Общество

Горожанин поделился кадрами метеообстановки в Москве

Горожанин поделился кадрами метеообстановки в Москве

Снег ожидается вечером 28 ноября

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Снежный покров в Москве вырастет еще на 1–2 см до конца ноября

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, меньше чем за полчаса один из районов оказался под слоем снега.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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