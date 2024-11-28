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28 ноября, 06:41

Общество

Снег пройдет в Москве 28 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снег ожидаются в столице в четверг, 28 ноября. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов мороза, по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Оставшиеся дни ноября принесут собой мягкое начало зимы. По ночам ожидаются только легкие морозы.

Ожидается, что европейская зима пробудет в столице до 2–3 декабря, после чего придут небольшие морозы. Температурный фон будет близок к норме, при этом значительных снегопадов не прогнозируется.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 28 ноября

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