Снег пройдет в Москве 28 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снег ожидаются в столице в четверг, 28 ноября. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов мороза, по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Оставшиеся дни ноября принесут собой мягкое начало зимы. По ночам ожидаются только легкие морозы.

Ожидается, что европейская зима пробудет в столице до 2–3 декабря, после чего придут небольшие морозы. Температурный фон будет близок к норме, при этом значительных снегопадов не прогнозируется.

