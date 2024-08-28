Волонтеры рассказали, что жителям Курской области нужна канцелярия в преддверии Дня Знаний

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Курской области. Перед началом учебного года в список необходимых вещей добавилась канцелярия. Также в штабах принимают сахар, муку, чай, детское питание и другие продукты.

В столице работают 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Они открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.