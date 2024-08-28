Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 15:30

Общество

Волонтеры рассказали, что жителям Курской области нужна канцелярия в преддверии Дня Знаний

Волонтеры рассказали, что жителям Курской области нужна канцелярия в преддверии Дня Знаний

В России разрабатывают ГОСТ для организаторов квестов

Волонтеры рассказали о работе в пунктах по сбору помощи жителям Курской области

ГОСТ на организацию квестов планируют ввести в России

Москвичи принесли гуманитарную помощь для курян в ресурсный центр "Мосволонтер"

Лекции о психологии, медицине и космосе пройдут на ВДНХ осенью

"Атмосфера": 26 градусов ожидается в Москве вечером 28 августа

Волонтеры начали сбор необходимых к школе вещей для детей в Курской области

Новости часа: более 200 зданий построят в Москве за счет инвесторов

Стоимость роз выросла на 9% в Москве перед 1 сентября

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Курской области. Перед началом учебного года в список необходимых вещей добавилась канцелярия. Также в штабах принимают сахар, муку, чай, детское питание и другие продукты.

В столице работают 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Они открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика