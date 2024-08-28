Ночь на 28 августа стала самой теплой в Москве с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на среду, 28 августа, стала третьей самой теплой в Москве с начала месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ночь на Успенье, 28 августа, в центре России выдалась теплой. В Московской области минимальная температура колебалась в пределах 13–18 градусов", – отметила она.

На метеостанции ВДНХ столбики термометров показали до 17,2 градуса. Наиболее низкая температура была зафиксирована в Бутове (14,5 градуса).

По словам синоптика, в Подмосковье самая прохладная ночь установилась в Серебряных Прудах, где значения опустились до 11,3 градуса.

Вместе с тем, как предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, температура воздуха начнет понижаться в Москве с 28 августа. Причиной изменений станет смена ветра, однако метеозависимым стоит приготовиться из-за высокого давления. Оно превысит норму на 10 миллиметров.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в середине дня 28 августа местами могут начаться кратковременные дожди. Он подчеркнул, что в Подмосковье значения достигнут 28 градусов. Скорость ветра прогнозируется около 3–8 метров в секунду.

