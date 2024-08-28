Синоптик Леус: кратковременные дожди возможны в середине дня в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Московском регионе составит до 27 градусов в среду, 28 августа, при этом в середине дня местами могут начаться кратковременные дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Сегодня в Москве и по области погоду будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, в середине дня местами возможны кратковременные дожди", – подчеркнул он.

По словам синоптика, в Подмосковье значения достигнут до 28 градусов. Скорость ветра прогнозируется около 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет выше нормы, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, добавил метеоролог.

Между тем Землю накрыла средняя магнитная буря класса G2. В ночь на среду ожидались только кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, не достигающие уровня магнитных бурь.

Вместе с тем, как предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, температура воздуха начнет понижаться в Москве с 28 августа. Причиной изменений станет смена ветра, однако метеозависимым стоит приготовиться из-за высокого давления. Оно превысит норму на 10 миллиметров.

