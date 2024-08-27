Лисовенко призвал жителей СВАО присоединиться к сбору гумпомощи для Курской области

Фото: Софья Быкова

Член президиума регионального политсовета МГРО партии "Единая Россия" Алексей Лисовенко призвал всех неравнодушных жителей СВАО внести свою лепту в оказание гуманитарной помощи пострадавшим от террористических атак жителям Курской области.

Лисовенко проинформировал, что на улице Коминтерна, доме 46 открыт, пункт приема необходимых курянам вещей. Поток москвичей, желающих помочь соотечественникам, не иссякает с утра до ночи.

Большую лепту в организацию процесса внесли главы районных управ СВАО. Они оперативно подготовили помещения под склады, предоставили транспорт для доставки грузов в Курскую область и координируют работу волонтеров.

В Курскую область уже отправлены несколько гуманитарных конвоев. На днях партийцы окружного отделения "Единой России" СВАО при поддержке жителей и общественных организаций отправили курянам 12 тонн самых необходимых вещей: продукты, детское питание, корм для животных, постельное белье и матрацы, газовые плиты с баллонами топлива, предметы личной гигиены, рюкзаки с канцелярией для подготовки детей к школе и многое другое. А неделю назад в пункты временного размещения курян отправлен полуторатонный груз от Бабушкинского района Москвы.

Различные районные организации, учреждения торговли и спорта, Московский дом общественных организаций, муниципальные депутаты и районная управа собрали для людей более 800 банок различных консервов, крупы, макароны, растительное масло, детское питание, средства личной гигиены, медикаменты.

"Вторжение врага на территорию России принесло беду в дома почти 120 тысяч мирных жителей Курской области. Как и в прежние времена, когда страна объединялась перед лицом всеобщей угрозы, сегодня вокруг курян сплотились все россияне. В СВАО на базе окружного исполкома партии "Единая Россия" оперативно развернули штаб по сбору гуманитарной помощи. Сбор продолжается. Москва вместе с курянами!" – сказал Лисовенко.

Со списком необходимых вещей можно ознакомиться здесь. Телефоны для справок +7 (925) 511-90-47, +7 (925) 511-90-34.

Ранее гуманитарную помощь от группы волонтеров и общественного совета ЗАО получили более 100 детей и 30 взрослых из Курска, которые сейчас находятся в пункте временного размещения в Подмосковье. Москвичи за несколько дней собрали для нуждающихся одежду, обувь, бытовую химию, игрушки, а также канцелярию и прочие необходимые вещи.