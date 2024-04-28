Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 09:45

Общество

Эксперт рассказал, как выбрать натуральные ребрышки для гриля в магазинах

Эксперт рассказал, как выбрать натуральные ребрышки для гриля в магазинах

Солнечное гало запечатлели жители Сергиева Посада

Температура до 17 градусов ожидается в Москве 28 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о режиме работы городских служб в праздники

Новости часа: Собянин сообщил, как соцучреждения будут работать в майские праздники

Альфа-Банк открыл в Шереметьево бизнес-зал Alfa Only Lounge

"Безопасный город": россиянам пригрозили штрафами за шашлыки в ненадлежащих местах

Собянин рассказал о режиме работы городских служб в майские праздники

Телемост с участниками Большой арктической экспедиции прошел 27 апреля

Более 160 тыс георгиевских лент раздадут в Москве в рамках ежегодной патриотической акции

Подготовка к пикнику не обходится без покупки мяса для гриля. Эксперт Евгений Борода рассказал, как выбрать самые натуральные ребрышки в московских магазинах.

Чаще всего на прилавках можно найти свиные и говяжьи, реже встречаются бараньи. Сначала он посоветовал определиться с видом мяса. Свиные ребрышки готовить проще, чем остальные. Также некоторые эксперты утверждают, что именно свиные с более универсальным вкусом и хорошо сочетаются с разными соусами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика