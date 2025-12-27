27 декабря, 10:00Общество
Молодой музыкант Московской филармонии стал звездой соцсетей
Молодой музыкант Московской филармонии Семен Хананаев стал звездой соцсетей. В какой-то момент все внимание зрителей переключилось на его манеру исполнения известных музыкальных композиций.
Пользователей привлек выстрел из пистолета на оркестровом концерте. После они обратили внимание и на творчество самого музыканта и стали им восхищаться. После видео у Хананаева значительно прибавилось число подписчиков в соцсетях.
