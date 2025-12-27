Материнский капитал на первого ребенка составит почти 740 тыс рублей в 2026 году

Материнский капитал на первого ребенка составит почти 740 тысяч рублей в 2026 году. Если родители не получили эту меру поддержки и успели родить второго, то сумма выплаты составит почти 975 тысяч рублей.

Эти деньги можно потратить на строительство жилья, образование, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя по достижении ребенком трехлетнего возраста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.