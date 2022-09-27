"Надо будет – все пойдем": провожающие призывников высказались о частичной мобилизации

Один из павильонов ВДНХ временно стал пунктом мобилизации. Туда съезжаются люди, получившие повестку, и добровольцы. Открыть дополнительные пункты в учреждениях культуры Москвы решили для того, чтобы было комфортнее самим призывникам и москвичам, которые живут рядом с военкоматами.

Россияне постепенно продолжают собираться у военкоматов. На службу мобилизованных провожают родители и близкие.

"Надо будет – все пойдем, и я пойду", – рассказал один из провожающих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.