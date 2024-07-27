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27 июля, 19:30

Общество

Более 15 тысяч москвичей присоединились к ЗОЖ-марафону "Дарите время семье"

Более 15 тысяч москвичей присоединились к ЗОЖ-марафону "Дарите время семье"

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Более 15 тысяч человек присоединились к марафону здорового образа жизни "Дарите время семье". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники делают зарядки, готовят по рецептам врачей-диетологов, смотрят полезные видео, выполняют тесты и задания, а также вместе с психологами учатся управлять своими эмоциями. Сегодня, 27 июля, в рамках марафона была впервые проведена интерактивная экскурсия в обновленных поликлиниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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