Более 15 тысяч москвичей присоединились к ЗОЖ-марафону "Дарите время семье"

Более 15 тысяч человек присоединились к марафону здорового образа жизни "Дарите время семье". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники делают зарядки, готовят по рецептам врачей-диетологов, смотрят полезные видео, выполняют тесты и задания, а также вместе с психологами учатся управлять своими эмоциями. Сегодня, 27 июля, в рамках марафона была впервые проведена интерактивная экскурсия в обновленных поликлиниках.

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