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27 июля, 19:15

Общество

Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

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Свыше 11 тысяч сотрудников офисов "Мои документы" ежедневно помогают москвичам, предоставляя более 300 государственных услуг и заботясь об их здоровье, истории страны и участии в социально значимых проектах.

Сегодня, 27 июля, они отмечают профессиональный праздник. Именно эти специалисты создают дружелюбную атмосферу, уделяют внимание каждому, подходят индивидуально к решению вопросов горожан. Какие вопросы работники центров госуслуг помогают решать – в эфире телеканала Москва 24.

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