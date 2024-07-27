Более 11 тысяч сотрудников "Моих документов" ежедневно помогают москвичам

Свыше 11 тысяч сотрудников офисов "Мои документы" ежедневно помогают москвичам, предоставляя более 300 государственных услуг и заботясь об их здоровье, истории страны и участии в социально значимых проектах.

Сегодня, 27 июля, они отмечают профессиональный праздник. Именно эти специалисты создают дружелюбную атмосферу, уделяют внимание каждому, подходят индивидуально к решению вопросов горожан. Какие вопросы работники центров госуслуг помогают решать – в эфире телеканала Москва 24.





