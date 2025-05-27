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27 мая, 11:45

Общество

Пятый сезон свадебных торжеств стартовал на Северном речном вокзале

Пятый сезон свадебных торжеств стартовал на Северном речном вокзале

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На Северном речном вокзале открыли пятый сезон свадебных торжеств. Молодожены и их гости могут также провести необычную фотосессию на крыше исторического здания и отметить особый день в ресторане или кафе на территории вокзала.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, эта площадка – одна из самых востребованных, поэтому в 2025 году город увеличил количество дат, в которые можно там расписаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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