Пришедшие в пункт отбора контрактников в столице рассказали о своей мотивации

Центр отбора на контрактную службу на улице Яблочкова 27 мая работает по режиму выходного дня. Чтобы точно успеть его посетить, специалисты рекомендуют записаться по телефону 117 или через портал mos.ru. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Я работаю водителем скорой помощи. В нашей больнице много ребят, которые восстанавливаются после ранений с Донбасса, с Луганска. От того, через что люди прошли с 2014 года, у меня порой слезы на глазах. Мы им должны помочь, я так думаю", – поделился один из добровольцев.

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