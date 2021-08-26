Москвичам рассказали, сколько стоят билеты на "Танковый биатлон"

В Подмосковье стартовал новый этап "Танкового биатлона" – это самая зрелищная часть Армейских игр. В соревнованиях участвуют экипажи из 19 стран. Россия выступает под зеленым цветом.

За вход на полигон "Алабино" придется заплатить 400 рублей, а вот парковка на парадной площадке бесплатна.

Если оставить машину в парке "Патриот", то стоянка обойдется в 250 рублей в час – такой тариф действует до 28 августа. А с 29 августа по 4 сентября парковка будет стоить 200 рублей в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.