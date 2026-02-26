Штрафы до 10 тыс рублей будут грозить за иностранные вывески в РФ с 1 марта

Штрафы до 10 тысяч рублей будут грозить юридическим лицам за иностранные вывески с 1 марта. В России вступит в силу закон о защите русского языка. Вывески, указатели и ценники на магазинах должны быть на русском. Таблички "sale" и "open" исчезнут. Вся информация, обращенная к потребителю, должна быть понятна без перевода.

Медиаюрист Светлана Кузеванова пояснила, что если название слишком креативное и его невозможно перевести, у заведений нет вариантов, кроме как регистрировать товарный знак или менять фирменное наименование. При этом если название уже зарегистрировано как товарный знак, менять его не нужно. Это означает, что изменения в первую очередь затронут малый бизнес.

