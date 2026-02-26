Форма поиска по сайту

26 февраля, 12:15

Общество

Выпавший снег в Москве превратится в 5 млн кубометров воды весной

Выпавший снег в Москве превратится в 5 млн кубометров воды весной

До наступления весны осталось 2 дня

Сугробы в Москве достигли 84 сантиметров

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 26 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 26 февраля

В ГД предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 85% 26 февраля

Телезрителям показали, как кот Симба смотрит Москву 24

Врач расскажет об оказании первой помощи при травмах

Юристы разъяснили нормы выходных при пятидневке

Объем выпавшего снега в Москве может превратиться в 5 миллионов кубических метров воды. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, в первой декаде марта обильного таяния снега не предвидится. Он будет убывать не за счет температуры воздуха, а под собственной тяжестью. По мнению специалистов, есть риск весеннего половодья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДиана Жукова

