26 февраля, 12:15Общество
Выпавший снег в Москве превратится в 5 млн кубометров воды весной
Объем выпавшего снега в Москве может превратиться в 5 миллионов кубических метров воды. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
По прогнозам синоптиков, в первой декаде марта обильного таяния снега не предвидится. Он будет убывать не за счет температуры воздуха, а под собственной тяжестью. По мнению специалистов, есть риск весеннего половодья.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.