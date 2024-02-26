В институте повышения квалификации "Мособлэнерго" рассказали о подготовке профессионалов

В Подмосковье создаются учебные комбинаты для работников ЖКХ. Там полезные знания и навыки получают электрики, слесари и водители. Только в институте повышения квалификации "Мособлэнерго" ежегодно обучение проходят более шести тысяч слушателей.

Обучают сотрудников "Мособлэнерго" опытные штатные преподаватели. Привлекают в том числе педагогов из МГТУ имени Баумана, Московского энергетического института и других ведущих технических вузов.

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