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Новости

26 февраля, 20:00

Общество

В институте повышения квалификации "Мособлэнерго" рассказали о подготовке профессионалов

В институте повышения квалификации "Мособлэнерго" рассказали о подготовке профессионалов

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В Подмосковье создаются учебные комбинаты для работников ЖКХ. Там полезные знания и навыки получают электрики, слесари и водители. Только в институте повышения квалификации "Мособлэнерго" ежегодно обучение проходят более шести тысяч слушателей.

Обучают сотрудников "Мособлэнерго" опытные штатные преподаватели. Привлекают в том числе педагогов из МГТУ имени Баумана, Московского энергетического института и других ведущих технических вузов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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