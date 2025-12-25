Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщил заммэра Петр Бирюков. На круглосуточное дежурство направлены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Коммунальные службы непрерывно следят за состоянием дорог и тротуаров, уборку снега планируют проводить как с помощью техники по установленному графику, так и вручную. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД, а также в ТиНАО будут дежурить тягачи.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон. Москвичей просят быть предельно внимательными во время непогоды.

