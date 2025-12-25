Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:15

Общество

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

"Атмосфера": температура воздуха плюс 1 градус ожидается в Москве днем 26 декабря

Путин назвал наиболее востребованные в будущем сферы для сотрудников

Елка в Кремле вошла в десятку самых высоких в мире

Снегопад с налипанием мокрого снега начнется в Москве вечером 25 декабря

Сильный ветер и метель ожидаются в Москве 25 декабря

"Доктор 24": врач рассказала о вечерних привычках для хорошего сна

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Иностранцы стали снимать видео о новогодней Москве

Телезрители Москвы 24 могут прислать идеи новогоднего украшения квартир и офисов

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщил заммэра Петр Бирюков. На круглосуточное дежурство направлены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Коммунальные службы непрерывно следят за состоянием дорог и тротуаров, уборку снега планируют проводить как с помощью техники по установленному графику, так и вручную. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД, а также в ТиНАО будут дежурить тягачи.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон. Москвичей просят быть предельно внимательными во время непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика