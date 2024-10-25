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25 октября, 16:30

Общество

Осенний призыв на срочную службу продолжается в Москве

Осенний призыв на срочную службу продолжается в Москве

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В Москве продолжается осенний призыв на срочную службу. В соответствии с указом президента в армию будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе. В ходе службы новобранцы освоят военную специальность и пройдут практические занятия.

Всего планируется призвать 133 тысячи человек. Призыв продлится до 31 декабря, а срок службы составит 12 месяцев. За это время призывник сможет взять одну увольнительную неделю и съездить в отпуск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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