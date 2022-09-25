Рейсы Turkish Airlines снова прилетели в Москву без багажа

У окна "Розыск багажа" в аэропорту Внуково снова очереди. В среду несколько рейсов турецкой компании Turkish Airlines прилетели в Москву без багажа. Без вещей остались сотни людей.

Сегодня пассажиры наконец получают свои чемоданы обратно. Никаких объяснений от авиакомпании при этом так и не поступило. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

