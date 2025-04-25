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25 апреля, 16:15

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Свадебные церемонии на лошадях впервые провели в Москве

Свадебные церемонии на лошадях впервые провели в Москве

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Подкова на счастье: столичные ЗАГСы провели необычные церемонии бракосочетания. В красивую дату 25.04.2025 три столичные пары сыграли свадьбы верхом на лошадях. Событие прошло в Центре национальных конных традиций на ВДНХ.

Возможность сыграть уникальную свадьбу москвичи получили в подарок от города в рамках проекта "Новые адреса счастья". Он позволяет сочетаться браком в самых красивых и необычных местах Москвы. Будущие молодожены должны были прислать свою историю знакомства, связанную с лошадьми, а также обладать базовыми навыками верховой езды.

С организаторами, участниками и гостями церемонии в прямом эфире пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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