25 марта, 13:30
Память улучшилась у большинства участников когнитивных курсов "Московского долголетия"
У большинства участников когнитивных курсов "Московского долголетия" улучшилась память. Об этом свидетельствуют данные по итогам инновационной программы по сохранению когнитивных навыков людей старшего поколения, которая была запущена совместно с ФМБА России.
На сегодняшний день уже 57 тысяч москвичей прошли этот курс. Более 90% участников курса наблюдают улучшение психо-эмоционального состояния и когнитивных функций. У 98% участников улучшилось внимание и состояние памяти, у 29% – уменьшился уровень стресса.
