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25 февраля, 11:30

Общество

Новости регионов: на пляжах Анапы появились ледяные нагромождения

Новости регионов: на пляжах Анапы появились ледяные нагромождения

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Из-за сильных холодов на юге России можно увидеть редкие природные явления. На пляжах Анапы появились ледяные нагромождения – торосы. В Новороссийске городская набережная обросла огромными ледяными глыбами. Между тем в курортном поселке Сукко замерзло Кипарисовое озеро.

На Камчатке участились землетрясения. На одном из местных вулканов Безымянном, который сейчас извергается, выбросы происходят до 150 раз в сутки. Гора расположена в 40 километрах от ближайшего населенного пункта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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