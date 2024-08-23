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23 августа, 19:45

Общество

Зрители Москвы 24 рассказали, оставляют ли они чаевые

Зрители Москвы 24 рассказали, оставляют ли они чаевые

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Три четверти москвичей рассказали, что всегда оставляют чаевые в ресторанах

По результатам опросов, которые Москва 24 провела в соцсетях, примерно три четверти горожан оставляют чаевые за оказанные услуги. При этом оставшаяся часть респондентов сочла это лишним.

Между тем чаще всего денежные бонусы от посетителей получают официанты. В бюджетных столичных заведениях их размер достигает 500 рублей, в более дорогих их размер начинается от 1,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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