23 августа, 19:45Общество
Зрители Москвы 24 рассказали, оставляют ли они чаевые
По результатам опросов, которые Москва 24 провела в соцсетях, примерно три четверти горожан оставляют чаевые за оказанные услуги. При этом оставшаяся часть респондентов сочла это лишним.
Между тем чаще всего денежные бонусы от посетителей получают официанты. В бюджетных столичных заведениях их размер достигает 500 рублей, в более дорогих их размер начинается от 1,5 тысячи рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.