Зрители Москвы 24 рассказали, оставляют ли они чаевые

По результатам опросов, которые Москва 24 провела в соцсетях, примерно три четверти горожан оставляют чаевые за оказанные услуги. При этом оставшаяся часть респондентов сочла это лишним.

Между тем чаще всего денежные бонусы от посетителей получают официанты. В бюджетных столичных заведениях их размер достигает 500 рублей, в более дорогих их размер начинается от 1,5 тысячи рублей.

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