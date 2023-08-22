Эксперт по этикету назвала минимальную сумму чаевых в Москве

Вопрос о том, нужно ли оставлять чаевые при походе в кафе, рестораны и салоны красоты, вызывает множество споров. Одни уверены, что работников сферы услуг важно поощрять. Другие же, наоборот, отмечают, что для этого есть зарплаты. Разбираемся, как к чаевым относятся жители столицы и какой суммой они могут поблагодарить за сервис.



За хорошую работу

Жители столицы, с которыми пообщалась Москва 24, в целом сошлись во мнении, что чаевые оставлять нужно. Однако у каждого из них для материальной благодарности свои условия.

Дарья рассказала Москве 24, что в большинстве случаев оставляет на чай сотрудникам общепита. "Я понимаю, что их зарплата небольшая и в основном состоит из "чая". В сфере услуг важно быть доброжелательным, а когда ты работаешь много часов подряд, сложно сохранять лицо. Если человек хорошо и приятно делает свою работу, я поблагодарю", – объяснила девушка.





Дарья Но я не оставляю "чай" официантам, если пришла одна, просидела минут 40, поела и ушла. То есть я не утомляю людей своими подайте, принесите-отнесите. Получается, они только принесли меню, приняли заказ и подали еду, а дальше я поела и ушла.

Также девушка не дает чаевые барменам, поскольку "цены на коктейли в московских заведениях и так высокие". При этом, по словам Дарьи, если человек не просто приготовил напиток, но еще и душевно с ней пообщался, тогда она может оставить материальное поощрение.

"Если я часто хожу в какие-то заведения, знаю персонал, то обычно спрашиваю номер телефона и скидываю "чай" на карту официанту или бармену, потому что не хочу, чтобы деньги моих любимых сотрудников были поделены между всей командой, как это часто бывает", – подытожила девушка.



Есть косяки – нет чаевых

Жительница столицы Маргарита всегда оставляет на чай официантам 5–10% от суммы чека. "Мне кажется, это бонус за хорошую работу и клиент имеет право выбирать – давать или нет. Пару раз было так, что принципиально не хотелось их оставлять. Один раз официант жестко косячил: принес теплые напитки, а мы просили холодные. Долго не давал заказ, не убирал со стола, затем вообще принес не то, что мы заказывали. Мы попросили убрать это блюдо, он убрал, но по итогу включил его в счет, думая, что мы не заметим", – рассказала девушка Москве 24.

В свою очередь, москвичка Ольга не считает обязательным оставлять чаевые и очень избирательна в этом случае. "Мне не нравится, когда чаевые уже заранее включены в счет и сотрудники об этом не предупреждают", – объяснила девушка Москве 24.





Ольга Чаевые оставляю, когда устроил сервис. Все было качественно, понравилась еда. И не оставляю по противоположным причинам. Оставляю всегда по-разному. Опять же, в зависимости от того, что и насколько понравилось, какая услуга была. Обычно от нескольких сотен рублей до 10–15% от чека.

Другая москвичка Алина рассказала, что оставляет чаевые, поскольку это правило хорошего тона. "Но сумма не должна составлять половину счета или более. Оставляю, даже если ем в каком-то очень простом месте, если все хорошо в обслуживании, обычно это 10%", – уточнила девушка в беседе с Москвой 24.

По словам Алины, она не пользуется наличными деньгами. Поэтому, если в заведении плохо работает интернет и не получается загрузить приложение банка, девушка также не благодарит материально.



"Зачем оставлять?"

Не все опрошенные жители столицы оставляют чаевые водителям такси, хотя такая возможность тоже сейчас есть. "Цены на поездки в принципе стали высокие. Когда ты, образно говоря, за четыре километра платишь 2 000 рублей, наверно, чаевые в эту сумму уже включены", – считает Алина.

В салонах красоты горожане также не спешат благодарить мастеров. "Я обычно оставляю "чай", но вот с салонами проблема: никогда не понимала, а зачем оставлять? Ты платишь немалые деньги за услугу, которую тебе предоставляет мастер, и еще надо минимум 10% накинуть сверху прайс-листа", – поделилась в беседе с Москвой 24 Софья.





Софья Даже если бы я и хотела оставить на чай, до появления QR-кодов я мучилась на тему "а как это сделать?". Подруги рассказывали, что клали деньги на стол, в карман мастеру, просто давали в руки. Меня почему-то это страшно смущало. В итоге только недавно я все-таки начала потихоньку оставлять на чай за маникюр, как раз через QR-код.

В свою очередь, Маргарита уверена, что оставлять мастерам какие-то незначительные суммы, например 100 рублей, некрасиво. "Я когда вижу, что женщины оставляют своим мастерам 100 рублей, мне становится за них немного стыдно, выглядит не очень", – подытожила девушка.



75% жителей столицы оставляют чаевые в ресторанах и кафе. Из них 33% делают это постоянно, а 42% – в случае отличного обслуживания. Водителям такси доплачивает каждый второй опрошенный, курьерам – 41%, еще 35% – мастерам салонов красоты. Чуть реже респонденты материально благодарят в отелях и гостиницах (30%), на заправках и мойках (27%). По данным исследования сервиса SuperJob,в ресторанах и кафе. Из них 33% делают это постоянно, а 42% – в случае отличного обслуживания. Водителям такси доплачивает каждый второй опрошенный, курьерам – 41%, еще 35% – мастерам салонов красоты. Чуть реже респонденты материально благодарят в отелях и гостиницах (30%), на заправках и мойках (27%). Однако в гостиничной сфере оставляют самые щедрые чаевые: примерно по 490 рублей. В ресторанах же в среднем – 280 рублей, в такси – 150 рублей, в салонах красоты – 260 рублей, на заправках и автомойках – 120 рублей.



Правильный тон

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, в каких случаях обязательно оставлять чаевые сотрудникам сферы обслуживания, а в каких это можно не делать. По ее словам, обойтись без денежной благодарности допустимо во время завтрака в заведении или на бизнес-ланче.

"Например, завтрак – вынужденный прием пищи. Возможно, у человека нет особо денег, но он не может не поесть, потому что работает с утра до вечера", – пояснила Холгова.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу На ужине же, когда мы вышли куда-то красиво провести время, чаевые, если все понравилось, оставлять необходимо. Традиционно это 10% от суммы счета. Но мы их можем не оставлять, когда обслуживание было неудовлетворительным.

В случае с салонами красоты и такси чаевые оставлять необязательно. Это вопрос желания самого человека, подчеркнула специалист. "Конечно, "чай" в салоне красоты, где вы красите волосы за 6–10 тысяч рублей, не может быть 10 или 50 рублей. Но 100 рублей за маникюр, покраску или массаж можно оставить. Эта сумма уместна, потому что в этой сфере не развита культура чаевых. Но если не оставите, никто не имеет моральных прав обижаться или косо смотреть", – уточнила Холгова.

Если человек отдает чаевые наличными, то по этикету деньги нельзя передавать из рук в руки. Их необходимо оставить на какой-либо поверхности и поблагодарить человека за хорошую работу, подытожила эксперт.

