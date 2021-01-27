Эксперт рассказала, в каком случае аудиосообщение считается моветоном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голосовое сообщение может поставить в неловкое положение того, кому оно отправлено. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбину Холгову.

У подобного способа обмена информацией есть как большие любители, так и ярые противники. Если для первых он представляет удобство, то вторые жалуются на дискомфорт и потерю времени, а отсутствие наушников при прослушивании вполне может вызвать дискомфорт у окружающих.

"Получателю не всегда комфортно прослушивать подобное послание. Чтение напечатанного сообщения занимает меньше времени, да и сам отправитель старается лаконичнее изложить свои мысли", – поясняет Холгова. Она добавила, что отправлять аудиосообщение полагается только с разрешения собеседника. Исключение – форс-мажорные случаи, все прочие являются моветоном.

По словам эксперта НАДЭП, прослушивание голосовых сообщений может стать настоящей пыткой в том случае, если их длительность превышает 5–10 минут, а сам месседж содержит много сумбура. В таком случае лучше позвонить своему собеседнику, предварительно обсудив удобное время для звонка.

Ранее автор Telegram-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова рассказала о правилах общения в Сети. Она посоветовала избегать обозначений, слов и символов, которые могут нести двойное послание.