Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:58

Эксперт рассказала, в каком случае аудиосообщение считается моветоном

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голосовое сообщение может поставить в неловкое положение того, кому оно отправлено. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбину Холгову.

У подобного способа обмена информацией есть как большие любители, так и ярые противники. Если для первых он представляет удобство, то вторые жалуются на дискомфорт и потерю времени, а отсутствие наушников при прослушивании вполне может вызвать дискомфорт у окружающих.

"Получателю не всегда комфортно прослушивать подобное послание. Чтение напечатанного сообщения занимает меньше времени, да и сам отправитель старается лаконичнее изложить свои мысли", – поясняет Холгова. Она добавила, что отправлять аудиосообщение полагается только с разрешения собеседника. Исключение – форс-мажорные случаи, все прочие являются моветоном.

По словам эксперта НАДЭП, прослушивание голосовых сообщений может стать настоящей пыткой в том случае, если их длительность превышает 5–10 минут, а сам месседж содержит много сумбура. В таком случае лучше позвонить своему собеседнику, предварительно обсудив удобное время для звонка.

Ранее автор Telegram-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова рассказала о правилах общения в Сети. Она посоветовала избегать обозначений, слов и символов, которые могут нести двойное послание.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать