Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Россияне стали знакомиться в соцсетях чаще, чем на улице. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на проведенный Viber опрос.

В частности, в социальных сетях или на специализированных сайтах предпочитают знакомиться 23% опрошенных россиян. 11% респондентов знакомятся на улице.

На свидание с человеком после интернет-знакомства ходили 54% опрошенных. 48% из них утверждают, что встреча прошла "нормально", 20% – "очень хорошо". Варианты "не очень" и "очень плохо" выбрали 23% и 9% респондентов.

Также участники опроса рассказали, что в общении с мужчинами ценят совпадение интересов, хорошее чувство юмора, проявления интереса и хорошие манеры. Раздражают опрошенных скучные диалоги, использование уменьшительно-ласкательной лексики, безграмотность, грубость и сексистские шутки.

В общении с женщинами мужчин раздражают редкие ответы, вопросы об уровне дохода, жалобы и рассказы о бывших партнерах. Более привлекательной женщину делают общие интересы, интерес к собеседнику и хорошее чувство юмора, говорят респонденты.

Ранее ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова заявила, что при знакомстве на просторах интернета люди могут долго откладывать встречу вживую. По ее словам, при общении с человеком в социальной сети, сервисе знакомств лучше сразу понять, готов ли он к встрече. Телеведущая посоветовала прекращать общение, если не удалось договориться о встрече более трех раз.

Психолог Юлия Челышева, в свою очередь, рекомендовала изучать страницы собеседников перед знакомством в соцсетях. По ее словам, следует встревожиться, если незнакомец плохо говорит на русском языке, в его общении присутствуют ошибки и неточности.

