23 апреля, 07:30Общество
Россияне смогут продавать жилье по биометрии с 1 июля 2026 года
Россияне смогут продавать жилье и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии с 1 июля 2026 года. Предполагается, что это не только снизит риск действий со стороны мошенников, но также упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца.
На данный момент, чтобы совершить сделку удаленно, нужно предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию сделок.
