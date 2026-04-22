"Новости дня": оплата по биометрии станет доступна на турникетах в МЦД летом 2026 года

Летом 2026 года оплата по биометрии станет доступна на турникетах первого, второго и четвертого Московских центральных диаметров. Пассажирам для прохода на платформу достаточно будет посмотреть в камеру.

Подключить функцию можно в приложении "Метро Москвы". В личном кабинете потребуется загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту. Оплатить проезд по биометрии уже сейчас можно в метро, на МЦК, на аэроэкспрессе и регулярных речных маршрутах.

