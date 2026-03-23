Россиянам рассказали, пропадают ли дни отпуска при болезни

Если во время оплачиваемого отпуска сотрудник заболел, дни отдыха не сгорают. Их обязаны либо продлить, либо перенести на другое время по желанию работника.

Основанием для этого является оформленный больничный лист. Он подтверждает, что отпуск был прерван по уважительной причине.

При этом правило действует только для ежегодного оплачиваемого отпуска. Если болезнь пришлась на учебный отпуск или отпуск за свой счет, такие дни не компенсируются.

