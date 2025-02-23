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Новости

23 февраля, 22:45

Общество

Блогер-уборщица Инна Сумбаева стала интернет-звездой

Блогер-уборщица Инна Сумбаева стала интернет-звездой

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Инна Сумбаева, работающая уборщицей, за три дня набрала почти 5 миллионов просмотров на одном из своих роликов. Женщина ведет блог о своей жизни и работе, снимает и монтирует видео сама, и уже привлекла почти 700 тысяч подписчиков.

Интерес к таким блогам растет, и маркетологи объясняют это тем, что аудитория устала от наигранности в социальных сетях. Простота и искренность таких блогеров, как Инна, привлекает людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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