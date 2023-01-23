Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до 29 января

Столичные синоптики сделали прогноз погоды на неделю. В Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 24 января температура опустится до 7 градусов мороза в Москве.

Также метеорологи рассказали, что во вторник, 24 января, будет сухо и морозно, но потом показания термометров начнут расти и уже к пятнице, 27 января, начнется новая волна оттепели до 0 градусов.

В воскресенье, 29 января, ожидается снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.