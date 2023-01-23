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23 января, 17:30

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до 29 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до 29 января

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Столичные синоптики сделали прогноз погоды на неделю. В Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 24 января температура опустится до 7 градусов мороза в Москве.

Также метеорологи рассказали, что во вторник, 24 января, будет сухо и морозно, но потом показания термометров начнут расти и уже к пятнице, 27 января, начнется новая волна оттепели до 0 градусов.

В воскресенье, 29 января, ожидается снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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