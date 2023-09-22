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22 сентября, 07:15

Общество

Психологи раскритиковали тренд выводить детей на прогулку в шлейках

Психологи раскритиковали тренд выводить детей на прогулку в шлейках

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Тренд в воспитании пришел в Россию из Китая. Некоторые родители решили начать использовать поводки и выводить детей на прогулку в шлейках.

В Китае такие приспособления стали популярны из-за страха, что ребенка похитят. Но психологи считают, что это продиктовано не желанием позаботиться, а эгоизмом. Физические ограничения могут негативно сказаться на психике ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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