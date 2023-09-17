Ученые обнаружили неизвестную картину Рафаэля

Фото: ansa.it

Искусствоведы обнаружили неизвестную ранее картину Рафаэля в одной из частных коллекций за пределами Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов международной конференции, посвященной творчеству Рафаэля, которая проходит в итальянском городе Пергола.

Находка представляет собой изображение Марии Магдалины, которое было написано в 1504 году на тополиной доске размером 46 на 34 сантиметров. Тщательное изучение произведения показало, что оно действительно принадлежит кисти великого мастера.

Также ученые выяснили, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли.

Ранее стало известно о том, что археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер – 35 золотых пластин размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист.