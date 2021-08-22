Сегодня в России отмечается День Государственного флага

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Ровно 30 лет назад члены Верховного совета РСФСР утвердили триколор в качестве национального символа.

Торжественная церемония поднятия флага прошла сегодня в Парке Победы на Поклонной горе. В ней принял участие президент России Владимир Путин.

Празднование Дня государственного Флага началось с флешмоба. На Поклонной горе развернули самый большой в мире триколор под патриотичные песни в исполнении детей. Площадь полотнища – более 1000 квадратных метров. Оно занесено в книгу рекордов Гинесса и успело побывать на Северном Полюсе. Чтобы его удержать, потребовалось 150 волонтеров.