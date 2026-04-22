Журналистка Москвы 24 устроилась в клининговую компанию для проверки качества услуг

Журналистка Москвы 24 Маргарита Бычкова устроилась в клининговую компанию для проверки качества услуг. После уборки клинеров на стеклах остаются разводы и повреждается мебель. Устроиться на работу в клининг можно "пришедшему с улицы" человеку без опыта.

Сотрудники клининга работают бесплатно за первую смену. Компании заставляют сотрудников покупать средства для уборки за свой счет. Стоимость инвентаря вычитается из первого заказа, который часто бывает маленьким. Журналистка призналась, что ей было страшно идти в чужую квартиру.

