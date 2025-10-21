Москвичам рассказали о "местах силы" в городе, где исполняются мечты

В Москве находятся десятки "мест силы", где горожане и туристы просят о сокровенном. Например, у фонтана "Гейзер" бросают монетки, а у Софьиной башни в Новодевичьем монастыре оставляют записки. Согласно городским легендам, такие ритуалы действительно помогают исполнять мечты.

Например, москвичи загадали желание у нулевого километра возле Кремля и через три месяца побывали на Камчатке. Компания друзей бросила монеты через плечо, а вскоре турагент предложил им поездку на полуостров со скидкой.



