Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 07:30

Общество

Москвичам рассказали о "местах силы" в городе, где исполняются мечты

Москвичам рассказали о "местах силы" в городе, где исполняются мечты

Врачи рассказали, что отказ от пищи ускоряет старение

Врачи предупредили об опасности народных методов лечения простуды

Москвичам напомнили про вакцинацию от гриппа и ОРВИ

"Утро": температура воздуха в Москве составит 7 градусов 21 октября

"Доктор 24": врач рассказал, почему у москвичей до 30 лет начинают болеть суставы

"Сделано в Москве": ТО "Круг"

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

"Миллион вопросов": зоопсихолог рассказала, как стресс хозяина влияет на питомца

В Москве находятся десятки "мест силы", где горожане и туристы просят о сокровенном. Например, у фонтана "Гейзер" бросают монетки, а у Софьиной башни в Новодевичьем монастыре оставляют записки. Согласно городским легендам, такие ритуалы действительно помогают исполнять мечты.

Например, москвичи загадали желание у нулевого километра возле Кремля и через три месяца побывали на Камчатке. Компания друзей бросила монеты через плечо, а вскоре турагент предложил им поездку на полуостров со скидкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика