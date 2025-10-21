Врачи предупредили об опасности народных методов лечения простуды

Врачи предупредили, что использование народных методов лечения при простуде может быть опасным. Они отметили, что особенно рискованно ходить в баню при высокой температуре. Это усиливает нагрузку на сердце и может вызвать скачок давления или обморок.

Также опасно дышать над горячей картошкой: возможны ожоги слизистой и спазм бронхов. Банки, несмотря на популярность, не доказали эффективности при вирусных инфекциях, а могут оставить ожоги и синяки. Врачи порекомендовали вместо этого использовать ингалятор с физраствором, пить больше жидкости и отдыхать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.