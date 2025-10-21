Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 07:15

Общество

Врачи предупредили об опасности народных методов лечения простуды

Врачи предупредили об опасности народных методов лечения простуды

Москвичам напомнили про вакцинацию от гриппа и ОРВИ

"Утро": температура воздуха в Москве составит 7 градусов 21 октября

"Доктор 24": врач рассказал, почему у москвичей до 30 лет начинают болеть суставы

"Сделано в Москве": ТО "Круг"

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

"Миллион вопросов": зоопсихолог рассказала, как стресс хозяина влияет на питомца

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили установить потолок цен на концертные билеты

21 октября станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Врачи предупредили, что использование народных методов лечения при простуде может быть опасным. Они отметили, что особенно рискованно ходить в баню при высокой температуре. Это усиливает нагрузку на сердце и может вызвать скачок давления или обморок.

Также опасно дышать над горячей картошкой: возможны ожоги слизистой и спазм бронхов. Банки, несмотря на популярность, не доказали эффективности при вирусных инфекциях, а могут оставить ожоги и синяки. Врачи порекомендовали вместо этого использовать ингалятор с физраствором, пить больше жидкости и отдыхать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика