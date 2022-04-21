В СФ поддержали решение Минтруда не продлевать майские выходные

В России майские праздники продлевать не будут. В Совете Федерации поддержали решение Минтруда не добавлять к выходным 4, 5 и 6 мая. Однако работодатели и регионы могут сами устанавливать режим работы в праздники.

С предложением продлить майские до 10 дней выступили в начале апреля депутаты Госдумы. Говорили, что это бы дало дачникам дополнительное время, чтобы успеть посадить овощи и провести время с близкими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.