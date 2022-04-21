Синоптики сообщили о дождливой погоде 21 апреля

В Москве 21 апреля будет пасмурно и дождливо. Об этом сообщили синоптики. Воздух прогреется до +9 градусов. Однако из-за порывистого ветра будет казаться прохладнее. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление растет и к вечеру показатели будут выше нормы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

