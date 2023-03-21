"Актуальный репортаж": ролик с 81-летней бабушкой-фотографом завирусился в Сети

Ролик с 81-летней бабушкой-фотографом завирусился в Сети. На видео попала Галина Забелина, которая ведет свой блог с фотографиями. Она преподавала на художественно-графическом факультете больше 40 лет.

Трогательное видео с ней появилось во всех СМИ, попало на каналы и в паблики. Подробнее о людях, которые ищут в жизни интересное и занимаются любимым делом, несмотря на возраст, – в эфире телеканала Москва 24.